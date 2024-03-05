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В Москве очередной сезон проекта «Открой#Моспром» пройдёт 11—29 марта

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Министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский объявил о старте регистрации на первые в 2024 году экскурсии проекта «Открой#Моспром».
В Москве очередной сезон проекта «Открой#Моспром» пройдёт 11—29 марта
  • РИА Новости

Туры нового сезона пройдут с 11 по 29 марта, пишет сайт kp.ru.

На март запланировано свыше 130 экскурсий по 21 столичному производству, среди них предприятия по выпуску продуктов питания, косметики, лифтов, обуви, игрушек и др. Такие экскурсии проводятся в Москве последние шесть лет, напомнил Овчинский.

По его словам, мероприятия разных форматов в рамках проекта уже посетили 15 млн человек.

Ранее НСН со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что в 2023 году столичные обрабатывающие предприятия изготовили продукции на 10,6 трлн рублей.

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