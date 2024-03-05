В Москве очередной сезон проекта «Открой#Моспром» пройдёт 11—29 марта
- РИА Новости
Туры нового сезона пройдут с 11 по 29 марта, пишет сайт kp.ru.
На март запланировано свыше 130 экскурсий по 21 столичному производству, среди них предприятия по выпуску продуктов питания, косметики, лифтов, обуви, игрушек и др. Такие экскурсии проводятся в Москве последние шесть лет, напомнил Овчинский.
По его словам, мероприятия разных форматов в рамках проекта уже посетили 15 млн человек.
Ранее НСН со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что в 2023 году столичные обрабатывающие предприятия изготовили продукции на 10,6 трлн рублей.