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В Минтруде разработали правила выписки постояльцев ПНИ

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В Минтруде разработали проект приказа о порядке и условиях перевода, выписки и временного выбытия из стационарной организации социального обслуживания, предназначенной для лиц с психиатрическими расстройствами. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Общественное обсуждение продлится до 6 марта.
В Минтруде разработали правила выписки постояльцев ПНИ
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Парламентская газета».

В частности, в документе перечислены причины, по которым постояльцы психоневрологических интернатов могут эти учреждения покинуть. Среди них — перевод в другую организацию, выписка, временный уход на «каникулы». Во всех случаях потребуются основания.

«Также разработан примерный порядок создания и деятельности региональных комиссий по рассмотрению вопросов о приёме, временном выбытии, переводе и выписке из психоневрологических интернатов», — заявили в пресс-службе Минтруда.

Пациент также сможет оспорить отказ у врачебной комиссии. Кроме того, комиссия должна будет подготовить рекомендации, чтобы при следующей попытке постоялец получил положительное решение.

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