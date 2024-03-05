В Минтруде разработали правила выписки постояльцев ПНИ

В Минтруде разработали проект приказа о порядке и условиях перевода, выписки и временного выбытия из стационарной организации социального обслуживания, предназначенной для лиц с психиатрическими расстройствами. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Общественное обсуждение продлится до 6 марта.

Об этом сообщает «Парламентская газета».

В частности, в документе перечислены причины, по которым постояльцы психоневрологических интернатов могут эти учреждения покинуть. Среди них — перевод в другую организацию, выписка, временный уход на «каникулы». Во всех случаях потребуются основания.

«Также разработан примерный порядок создания и деятельности региональных комиссий по рассмотрению вопросов о приёме, временном выбытии, переводе и выписке из психоневрологических интернатов», — заявили в пресс-службе Минтруда.

Пациент также сможет оспорить отказ у врачебной комиссии. Кроме того, комиссия должна будет подготовить рекомендации, чтобы при следующей попытке постоялец получил положительное решение.