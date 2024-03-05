В Обручевском районе Москвы построят новый бизнес-центр

В Обручевском районе Москвы построят деловое здание общей площадью 45,7 тыс. кв. м, заявил заммэра Андрей Бочкарёв.

«Офисный объект планируется построить на земельном участке площадью 0,5 га. Первые пять этажей общей площадью 14,5 тыс. кв. м будут отведены под инфраструктуру: там разместятся торговые и спортивные объекты, зона общественного питания, сервисное помещение и медицинский центр. Под офисы запроектировано 26,6 тыс. кв. м», — сообщил Бочкарёв.

В рамках проекта также благоустроят прилегающую территорию и создадут комфортную среду для жителей. Строительство офисного здания позволит создать 3 тыс. рабочих мест.

Со своей стороны, председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская отметила, что проект создаст дополнительные возможности для развития бизнеса и возможность работы рядом с домом.

Декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко отмечал, что, согласно опросам, большинство офисных работников в столице довольны своими офисами. Они высоко оценили транспортную доступность, обеспеченность офисов охраной, отоплением, кондиционированием и скоростными лифтами.