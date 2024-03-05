В Обручевском районе Москвы построят новый бизнес-центр
- РИА Новости
«Офисный объект планируется построить на земельном участке площадью 0,5 га. Первые пять этажей общей площадью 14,5 тыс. кв. м будут отведены под инфраструктуру: там разместятся торговые и спортивные объекты, зона общественного питания, сервисное помещение и медицинский центр. Под офисы запроектировано 26,6 тыс. кв. м», — сообщил Бочкарёв.
В рамках проекта также благоустроят прилегающую территорию и создадут комфортную среду для жителей. Строительство офисного здания позволит создать 3 тыс. рабочих мест.
Со своей стороны, председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская отметила, что проект создаст дополнительные возможности для развития бизнеса и возможность работы рядом с домом.
Декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко отмечал, что, согласно опросам, большинство офисных работников в столице довольны своими офисами. Они высоко оценили транспортную доступность, обеспеченность офисов охраной, отоплением, кондиционированием и скоростными лифтами.