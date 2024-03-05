В Хабаровском крае 28 научных проектов получат гранты

Российский научный фонд (РНФ) и правительство Хабаровского края поддержат реализацию 28 научных проектов, которые стали лучшими по результатам совместного конкурса фундаментальных и поисковых научных исследований.

Об этом пишет transsibinfo.com со ссылкой на Министерство образования и науки края.

Уточняется, что финансирование будет осуществляться на паритетной основе — 50% за счёт средств РНФ и 50% за счёт средств краевого бюджета. Общая сумма поддержки составит около 93 млн рублей.

Научные коллективы края подали 90 заявок на финансирование своих проектов на суммы от 1,5 млн до 7 млн рублей. По результатам экспертизы поддержку получат десять проектов малых научных групп и 18 — основных научных групп.

Конкурс проводится в рамках соглашения о совместной деятельности, которое правительство края и РНФ заключили в 2023 году.

Ранее RIA56 сообщало, что губернатор Оренбургской области Денис Паслер наградил лауреатов губернаторской премии в сфере науки и техники за 2023 год.