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Разработчик квантового компьютера Семериков на ВФМ дал оценку темпам развития ИИ

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Научный сотрудник Физического института им. Лебедева РАН Илья Семериков заявил, что искусственный интеллект развивается независимо от человека. Это мнение прозвучало в ходе панельной сессии «Технологический процесс как вызов и возможность для цивилизации» на Всемирном фестивале молодёжи (ВФМ-2024).

«Мир перестал быть антропоцентрическим. Люди не утратили контроль за технологиями, но технологическое развитие и наука стали независимыми от людей субъектами», — цитирует учёного URA.RU.

Семериков, в частности, заметил, что впоследствии технологии будут развиваться уже по своим внутренним правилам. Пока неизвестно, как человек будет осуществлять взаимодействие с ИИ и каково будет его собственное место в мире новейших технологий.

Ранее газета «Взгляд» сообщала, что Илья Семериков стал почётным гостем урока «Разговоры о важном» по случаю Дня российской науки.

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