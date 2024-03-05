Разработчик квантового компьютера Семериков на ВФМ дал оценку темпам развития ИИ

Научный сотрудник Физического института им. Лебедева РАН Илья Семериков заявил, что искусственный интеллект развивается независимо от человека. Это мнение прозвучало в ходе панельной сессии «Технологический процесс как вызов и возможность для цивилизации» на Всемирном фестивале молодёжи (ВФМ-2024).

«Мир перестал быть антропоцентрическим. Люди не утратили контроль за технологиями, но технологическое развитие и наука стали независимыми от людей субъектами», — цитирует учёного URA.RU.

Семериков, в частности, заметил, что впоследствии технологии будут развиваться уже по своим внутренним правилам. Пока неизвестно, как человек будет осуществлять взаимодействие с ИИ и каково будет его собственное место в мире новейших технологий.

Ранее газета «Взгляд» сообщала, что Илья Семериков стал почётным гостем урока «Разговоры о важном» по случаю Дня российской науки.