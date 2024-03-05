Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено
Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту восстановлено спустя почти девять часов.
- © РИА Новости / Константин Михальчевский
Об этом говорится в Telegram-канале, посвящённом обстановке на мосту.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», — говорится в сообщении.
Движение автомобилей по мосту перекрыли 5 марта около 00:35 мск.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен