Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту восстановлено спустя почти девять часов.

© РИА Новости / Константин Михальчевский

Об этом говорится в Telegram-канале, посвящённом обстановке на мосту. «Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», — говорится в сообщении. Движение автомобилей по мосту перекрыли 5 марта около 00:35 мск.