Пожар в центре Москвы в квартире жилого дома начала ХХ века потушили

Пожар в одной из квартир многоэтажного жилого дома в центре Москвы, который является частью ансамбля доходных домов начала ХХ века, ликвидировали.

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Об этом сообщили в оперативных службах. «В настоящее время пожар ликвидирован на площади 10 кв. м», — приводит сообщение ТАСС. В результате инцидента никто не пострадал. Ранее сообщалось, что десять человек эвакуировались из здания при пожаре.