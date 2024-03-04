Пожар в центре Москвы в квартире жилого дома начала ХХ века потушили
Пожар в одной из квартир многоэтажного жилого дома в центре Москвы, который является частью ансамбля доходных домов начала ХХ века, ликвидировали.
- © РИА Новости / Дмитрий Макеев
Об этом сообщили в оперативных службах.
«В настоящее время пожар ликвидирован на площади 10 кв. м», — приводит сообщение ТАСС.
В результате инцидента никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что десять человек эвакуировались из здания при пожаре.
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