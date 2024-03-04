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Пожар в центре Москвы в квартире жилого дома начала ХХ века потушили

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Пожар в одной из квартир многоэтажного жилого дома в центре Москвы, который является частью ансамбля доходных домов начала ХХ века, ликвидировали.
Пожар в центре Москвы в квартире жилого дома начала ХХ века потушили
  • © РИА Новости / Дмитрий Макеев

Об этом сообщили в оперативных службах.

«В настоящее время пожар ликвидирован на площади 10 кв. м», — приводит сообщение ТАСС.

В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что десять человек эвакуировались из здания при пожаре.

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