Новый учебный корпус в московском районе Куркино будет готов в 2025 году

Готовность строящегося здания нового учебного корпуса в районе Куркино в Москве составляет 30%.

Четырёхэтажный корпус площадью около 6000 кв. м рассчитан на 300 учащихся, информирует НСН.

Глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов заявил, что строительство планируется завершить в 2025 году.

Также, по его словам, в Куркине возводят ещё один учебный корпус на 550 учеников.

Ранее НСН со ссылкой на слова Рафика Загрутдинова писала, что строители подготовили демонстрационную площадку, на которой представили несколько вариантов оформления палат для нового корпуса Детской городской клинической больницы святого Владимира в Сокольниках.