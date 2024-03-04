В Удмуртии 2,9 тысячи соцконтрактов заключили в течение 2023 года

Глава Удмуртии Александр Бречалов в ходе расширенного аппаратного совещания заявил, что в 2023 году в республике заключили 2,9 тыс. социальных контрактов, из них 60% — с малообеспеченными семьями с детьми.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия».

«Акцент нужно делать на семьях с детьми, многодетных семьях. У нас в этой связи хорошие результаты», — сказал Бречалов.

По его словам, необходимо увеличивать темпы в сфере помощи семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Он выразил готовность рассмотреть вопрос о выделении в этой связи дополнительного финансирования, если это потребуется.

Ранее телеканал «360» со ссылкой на Министерство социального развития Московской области сообщал о выделении дополнительных 420 млн рублей на выплаты по экстренной социальной помощи.