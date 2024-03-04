В Пермском крае произошёл пожар в исправительной колонии

В ГУ ФСИН по Пермскому краю заявили, что в исправительной колонии №37 в Пермском крае произошло возгорание.

Уточняется, что к настоящему моменту возгорание локализовано на площади 1,5 тыс. кв. м.

«Горение локализовано в 14:16 (12:16 мск). Предварительная площадь пожара составила порядка 1,7 тыс. кв. м», — цитирует заявление ведомства РИА Новости.

Уточняется, что среди сотрудников и осуждённых пострадавших нет, эвакуация осуждённых не требуется, учреждение работает в штатном режиме.

Сотрудники МЧС продолжают тушение.

Ранее в МЧС России заявили, что спасателям удалось потушить открытое горение около села Осыпной Бугор в Астраханской области.