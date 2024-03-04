В Пермском крае произошёл пожар в исправительной колонии
- © РИА Новости / Дмитрий Макеев
Уточняется, что к настоящему моменту возгорание локализовано на площади 1,5 тыс. кв. м.
«Горение локализовано в 14:16 (12:16 мск). Предварительная площадь пожара составила порядка 1,7 тыс. кв. м», — цитирует заявление ведомства РИА Новости.
Уточняется, что среди сотрудников и осуждённых пострадавших нет, эвакуация осуждённых не требуется, учреждение работает в штатном режиме.
Сотрудники МЧС продолжают тушение.
Ранее в МЧС России заявили, что спасателям удалось потушить открытое горение около села Осыпной Бугор в Астраханской области.