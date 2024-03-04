В Перми передали в суд дело об упавшем в горбольнице лифте с пациентами

В Перми завершено расследование уголовного дела по факту падения в больнице кабины лифта, в которой находились 15 человек. Обвинение предъявлено лифтёру за грубое нарушение требований безопасности.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал СУ СК по Пермскому краю.

Инцидент произошёл 10 октября 2023 года в больнице на улице Лобачевского. В результате перегрузки кабины номинальная грузоподъёмность лифта была превышена более чем на тонну. При прохождении между вторым и третьим этажом подъёмник увеличил скорость движения и опустился на пружинные буферы в шахте ниже первого этажа. Пятеро пациентов медучреждения получили травмы.

«В ходе следствия обвиняемая полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном», — сказано в сообщении ведомства.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее региональная прокуратура организовала проверку по факту падения лифта с людьми в многоэтажном доме Краснодара.