Лазерный станок от московского производителя включили в реестр Минпромторга
Об этом сообщает РИАМО.
Благодаря этому предприятие ЛАССАРД сможет увеличить поставки и принимать участие в госзакупках, отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.
Продукция столичного производителя позволяет с высокой точностью обрабатывать материалы различной плотности и твёрдости.
В прошлом году разработчик на 200% увеличил объёмы выпуска лазерного оборудования.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что московская компания по выпуску сенсорных дисплеев и интерактивного оборудования, резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва», увеличила выпуск продукции на 30% в 2023 году.