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Лазерный станок от московского производителя включили в реестр Минпромторга

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Московская компания, резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва», создала станок для лазерной резки, который включили в реестр отечественной промышленной продукции Минпромторга России.

Об этом сообщает РИАМО.

Благодаря этому предприятие ЛАССАРД сможет увеличить поставки и принимать участие в госзакупках, отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

Продукция столичного производителя позволяет с высокой точностью обрабатывать материалы различной плотности и твёрдости.

В прошлом году разработчик на 200% увеличил объёмы выпуска лазерного оборудования.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что московская компания по выпуску сенсорных дисплеев и интерактивного оборудования, резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва», увеличила выпуск продукции на 30% в 2023 году.

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