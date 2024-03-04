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Автоэксперт Шкурыгин не исключил снижения интереса к гибридным машинам в России

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Директор по развитию «Авто.ру Бизнес» Даниил Шкурыгин рассказал, что интерес к гибридным автомобилям среди россиян вырос почти в четыре раза за последние два года. Однако специалисты ожидают обратного тренда.

С 2022 года увеличилось количество предложений, появились более доступные варианты китайских брендов, что привело к снижению средней цены, поделился специалист в разговоре с газетой «Известия».

Однако из-за изменений в системе сертификации электромобилей и гибридов, которые не указаны в перечне брендов, разрешённых к параллельному импорту, прогнозируется откат интереса, отметил эксперт.

По его мнению, данные изменения могут повлечь за собой снижение количества предложений на рынке и рост цен.

Ранее в пресс-службе Минпромторга сообщили, что продажи новых легковых автомобилей в России в январе 2024 года выросли на 62% в годовом выражении.

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