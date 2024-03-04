Автоэксперт Шкурыгин не исключил снижения интереса к гибридным машинам в России
С 2022 года увеличилось количество предложений, появились более доступные варианты китайских брендов, что привело к снижению средней цены, поделился специалист в разговоре с газетой «Известия».
Однако из-за изменений в системе сертификации электромобилей и гибридов, которые не указаны в перечне брендов, разрешённых к параллельному импорту, прогнозируется откат интереса, отметил эксперт.
По его мнению, данные изменения могут повлечь за собой снижение количества предложений на рынке и рост цен.
Ранее в пресс-службе Минпромторга сообщили, что продажи новых легковых автомобилей в России в январе 2024 года выросли на 62% в годовом выражении.