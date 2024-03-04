В «Автодоре» рассказали, что строительство обхода Адлера начнётся в 2024 году

Глава госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко заявил, что в 2024 году начнётся строительство автодороги в обход Адлера.

«На Черноморском побережье в 2024 году дорожники приступают к реализации проекта «Обход Адлера». Он позволит вывести транзит из города и сократить время в пути», — рассказал Петушенко в интервью «Российской газете».

По его словам, в настоящее время весь поток автотранспорта идёт через центральную магистраль Адлера — улицу Ленина.

Ранее НСН сообщала, что в Москве планируют построить 68 км дорог, 20 искусственных сооружений и девять пешеходных переходов в 2024 году.