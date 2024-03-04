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В Новой Москве офисный центр с пешеходной зоной планируется достроить в 2025 году

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Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил, что деловое здание со сквером в деревне Пыхтино будет достроено до конца 2025 года.
В Новой Москве офисный центр с пешеходной зоной планируется достроить в 2025 году

«На земельном участке площадью 29,1 тыс. кв. м в деревне Пыхтино началась активная фаза строительства офисного центра общей площадью 43,4 тыс. кв. м. Он будет состоять из четырёх пятиэтажных корпусов, между которыми появится сквер с местами для отдыха», — заявил Бочкарёв.

По его словам, на территории также предусмотрены плоскостная парковка почти на 250 машино-мест и места для зарядки электроавтомобилей.

Офисный центр строится в Новой Москве по адресу: пос. Внуковское, кв-л 9, з/у 1. За счёт строительства объекта будет создано 4,6 тыс. рабочих мест.

Как добавил глава Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин, на строительной площадке завершается подготовка для устройства временных дорог и мест для складирования стройматериалов. Выполнено устройство временного ограждения, установлены бытовой городок и подсобные строения. Начались земляные работы.

«На территории сквера, между корпусами бизнес-центра, появятся веранды помещений общественного питания, расположенные на первых этажах. Помимо ресторанного дворика, запланировано размещение фитнес-центра, магазинов, аптек и сервисов бытовых услуг», — сказал Жидкин.

Девелопером офисного центра выступает инвестиционная группа «Абсолют».

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