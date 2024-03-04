Предприниматели Москвы разместят новые торговые точки в Бауманском саду
Об этом информирует НСН.
Глава Департамента по конкурентной политике города Кирилл Пуртов рассказал, что предприниматели смогут открыть там три кафе и пункт проката спортивного инвентаря.
«Это два киоска и два павильона площадью от 8 до 266 кв. м. Все нестационарные объекты будут созданы в единой стилистике, в соответствии с типовыми техническими характеристиками и архитектурными решениями», — уточнил Пуртов.
Заявки на участие в торгах принимают до 22 марта, а сами онлайн-аукционы пройдут 27 марта.
Ранее сообщалось, что в Москве пройдут торги на право пользования зданием поблизости от Донского монастыря общей площадью 14,8 кв. м.