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Предприниматели Москвы разместят новые торговые точки в Бауманском саду

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Москва выставила на торги права на размещение четырёх нестационарных торговых объектов в саду имени Баумана в Басманном районе столицы.

Об этом информирует НСН.

Глава Департамента по конкурентной политике города Кирилл Пуртов рассказал, что предприниматели смогут открыть там три кафе и пункт проката спортивного инвентаря.

«Это два киоска и два павильона площадью от 8 до 266 кв. м. Все нестационарные объекты будут созданы в единой стилистике, в соответствии с типовыми техническими характеристиками и архитектурными решениями», — уточнил Пуртов.

Заявки на участие в торгах принимают до 22 марта, а сами онлайн-аукционы пройдут 27 марта.

Ранее сообщалось, что в Москве пройдут торги на право пользования зданием поблизости от Донского монастыря общей площадью 14,8 кв. м.

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