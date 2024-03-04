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Более 3500 москвичей получили квартиры по реновации в феврале

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В Москве в феврале более 3,5 тыс. жителей получили новое жильё по программе реновации.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

«Правообладателями современных квартир в 115 новостройках в феврале стали свыше 3,5 тыс. жителей 183 старых домов. Это на 60% больше, чем за аналогичный период 2023-го», — отметил глава департамента городского имущества Максим Гаман.

По его словам, всего с начала года жильё по реновации получили более 6,4 тыс. горожан.

Ранее НСН со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что с момента старта программы реновации новые квартиры получили 130 тыс. жителей столицы.

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