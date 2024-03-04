Движение автотранспорта по трассе «Таврида» в Крыму полностью восстановили

Движение автотранспорта на 89-м километре трассы «Таврида» в Крыму восстановлено, заявил глава Минтранса республики Николай Лукашенко.

«Ограничения в движении автомобильного транспорта на 89-м км автомобильной дороги «Таврида» сняты!» — написал он в Telegram.

Лукашенко также призвал водителей соблюдать скоростные режимы и безопасную дистанцию.

3 марта советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что движение по участку трассы «Таврида» в районе Феодосии в керченском направлении временно ограничено.

Позже Лукашенко заявил, что реверсивное движение запустили на трассе «Таврида» у Феодосии.