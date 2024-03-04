Движение автотранспорта по трассе «Таврида» в Крыму полностью восстановили
«Ограничения в движении автомобильного транспорта на 89-м км автомобильной дороги «Таврида» сняты!» — написал он в Telegram.
Лукашенко также призвал водителей соблюдать скоростные режимы и безопасную дистанцию.
3 марта советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что движение по участку трассы «Таврида» в районе Феодосии в керченском направлении временно ограничено.
Позже Лукашенко заявил, что реверсивное движение запустили на трассе «Таврида» у Феодосии.