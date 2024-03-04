Жители севера Московской области публикуют в соцсетях фото северного сияния

Жители севера Подмосковья публикуют в соцсетях фотографии северного сияния.

Об этом пишет РИА Новости.

Вечером 3 марта жители Подмосковья опубликовали фотографии северного сияния, снятые на севере региона.

Кроме того, местные жители публикуют фото северного сияния под Тверью, в районе озера Сенеж и в Ленинградской области.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с НСН спрогнозировал тёплую весну с умеренными осадками в столичном регионе и центральной части России.