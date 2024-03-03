В Москве робот-сепаратор с ИИ научился выбирать алюминиевую тару из мусора

Оптический робот-сепаратор с искусственным интеллектом, установленный в московском комплексе по переработке отходов, научился отсортировывать алюминиевые банки.

Благодаря этому количество поставляемой на переработку тары увеличилось на 20%, передаёт сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы, а также на Комплекс городского хозяйства Москвы.

Уточняется, что в настоящий момент автоматизация процессов на новых сортировочных комплексах составляет 80%.

Уточняется, что работу по разделению отходов на предприятиях осуществляют оптические, баллистические, магнитные и вихретоковые сепараторы, которые могут распознавать разные виды вторичных ресурсов.

Ранее сайт kp.ru писал, что заммэра Москвы Пётр Бирюков рассказал об итогах переработки вторсырья в столице в 2023 году.