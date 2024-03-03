В Прикамье мужчина помог спасти восемь детей при пожаре
- РИА Новости
Пожар произошёл в посёлке Весёлый Мыс вечером 2 марта, сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал краевого управления ведомства.
Всего было спасено десять человек, в том числе восемь детей.
«Их оповестил сосед и вывел из горящего дома на свежий воздух», — говорится в сообщении.
В тушении пожара принимали участие 16 человек личного состава и пять единиц техники.
По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил эксплуатации электрооборудования.
В феврале прохожие спасли двух детей из горящего автомобиля в Советском районе Красноярска.