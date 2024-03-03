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В Прикамье мужчина помог спасти восемь детей при пожаре

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В МЧС Пермского края рассказали, что в Кудымкарском округе мужчина помог спасти восемь детей во время возгорания двухквартирного дома.
В Прикамье мужчина помог спасти восемь детей при пожаре
  • РИА Новости

Пожар произошёл в посёлке Весёлый Мыс вечером 2 марта, сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал краевого управления ведомства.

Всего было спасено десять человек, в том числе восемь детей.

«Их оповестил сосед и вывел из горящего дома на свежий воздух», — говорится в сообщении.

В тушении пожара принимали участие 16 человек личного состава и пять единиц техники.

По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил эксплуатации электрооборудования.

В феврале прохожие спасли двух детей из горящего автомобиля в Советском районе Красноярска.

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