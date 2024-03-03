Российский военный: украинские БПЛА залетают в Россию в режиме молчания

Командир одного из боевых подразделений по беспилотникам российских войск в зоне спецоперации с позывным Лего рассказал, что украинские дроны, преодолевающие большие расстояния вглубь территории России, летят в режиме молчания.

По его словам, БПЛА противника летят на высоте до тысячи метров и корректируются спутниками, а так как аппарат движется в режиме молчания, он не раздаёт никакого сигнала, передаёт РИА Новости.

«Они не управляются, вот им указана точка, они взлетели, курс им дали, они по курсу ушли и спутниками подтягиваются, корректируются спутниками», — объяснил военный.

Ранее Минобороны заявило, что силы противовоздушной обороны за прошедшую ночь уничтожили над Крымом 38 украинских БПЛА.