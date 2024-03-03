В городских округах Белгородской области отменили ракетную опасность
Ракетная опасность в городском округе Губкинский и городском округе Старооскольский Белгородской области отменена.
Об этом говорится в заявлении Telegram-канала регионального МЧС.
«Губкинский ГО, Старооскольский ГО. Отбой ракетной опасности», — написала пресс-служба ведомства.
Ракетная опасность в городских округах была объявлена около 01:47 мск.
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