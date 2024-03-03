В городских округах Белгородской области отменили ракетную опасность

Ракетная опасность в городском округе Губкинский и городском округе Старооскольский Белгородской области отменена.

Об этом говорится в заявлении Telegram-канала регионального МЧС.

«Губкинский ГО, Старооскольский ГО. Отбой ракетной опасности», — написала пресс-служба ведомства.

Ракетная опасность в городских округах была объявлена около 01:47 мск.