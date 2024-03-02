Неисправность вызвала яркую вспышку на электроподстанции в Екатеринбурге

Антитеррористическая комиссия Свердловской области объяснила яркую вспышку, которую жители могли видеть в районе электроподстанции в Екатеринбурге, где произошла неисправность электрооборудования.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на комиссию, инцидент произошёл вечером 1 марта.

«По данным экстренных служб, около 23:00 вблизи ОПУ ПС «Калининская» произошла неисправность электрооборудования, сопровождавшаяся хлопком и яркой вспышкой, которую могли наблюдать жители близлежащих территорий», — говорится в сообщении.

Произошедшее не повлияло на энергоснабжение районов Екатеринбурга. Электрооборудование работает в штатном режиме.

URA.RU отмечает, что правоохранительные органы организовали проверку подстанции.