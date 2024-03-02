В работе аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге введены ограничения с 19:32, сообщила Росавиация. Это сделано для обеспечения безопасности полётов гражданских самолётов.

«Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов с 19:32 МСК 02 марта (суббота) на работу аэропорта Пулково введены ограничения. Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов — это главный приоритет», — сообщил в Telegram представитель Росавиации Артём Кореняко.

Ранее власти сообщили, что на территории Красногвардейского района Санкт-Петербурга в жилом доме произошло ЧП.

Позднее стало известно, что за помощью к врачам в результате инцидента обратились шесть человек.