Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил Всемирный фестиваль молодёжи, который проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус.

Патриарх осмотрел место проведения фестиваля и пообщался с вице-премьером правительства Дмитрием Чернышенко, а также с гостями и участниками мероприятия.

Глава РПЦ высоко оценил организацию проведения фестиваля.

Всемирный фестиваль молодёжи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь.

Ранее президент России объявил Всемирный фестиваль молодёжи в Сочи открытым.