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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил Всемирный фестиваль молодёжи

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Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил Всемирный фестиваль молодёжи, который проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил Всемирный фестиваль молодёжи
  • РИА Новости

Патриарх осмотрел место проведения фестиваля и пообщался с вице-премьером правительства Дмитрием Чернышенко, а также с гостями и участниками мероприятия.

Глава РПЦ высоко оценил организацию проведения фестиваля.

Всемирный фестиваль молодёжи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь.

Ранее президент России объявил Всемирный фестиваль молодёжи в Сочи открытым.

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