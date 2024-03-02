Express: российский «Сармат» способен уничтожить несколько целей одновременно

Ракетный комплекс «Сармат» способен поразить одновременно несколько целей, сообщает британский таблоид Express, приводя данные Центра стратегических и международных исследований США.

Как пишет газета, ракетный комплекс может преодолевать расстояния от 10 тыс. до 18 тыс. км, охватывая всю территорию Европы и большую часть США.

«Сатана-II» (по классификации НАТО. — RT) весит 220 т и представляет собой несколько установок с независимым наведением, что означает, что одна ракета может поразить несколько целей одновременно», — говорится в статье.

Президент Владимир Путин во время послания Федеральному собранию 29 февраля заявил, что новые тяжёлые межконтинентальные баллистические ракеты «Сармат» поставили в войска.