Express: российский «Сармат» способен уничтожить несколько целей одновременно
- РИА Новости
Как пишет газета, ракетный комплекс может преодолевать расстояния от 10 тыс. до 18 тыс. км, охватывая всю территорию Европы и большую часть США.
«Сатана-II» (по классификации НАТО. — RT) весит 220 т и представляет собой несколько установок с независимым наведением, что означает, что одна ракета может поразить несколько целей одновременно», — говорится в статье.
Президент Владимир Путин во время послания Федеральному собранию 29 февраля заявил, что новые тяжёлые межконтинентальные баллистические ракеты «Сармат» поставили в войска.