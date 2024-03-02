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Путин: многонациональное единство для России — величайшая ценность

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Многонациональное единство для России — величайшая ценность, как и справедливость, традиции крепкой семьи и взаимопомощи, заявил президент Владимир Путин в обращении к участникам Всемирного фестиваля молодёжи в Сочи.
Путин: многонациональное единство для России — величайшая ценность
  • РИА Новости

«Знаю, что эти ценности разделяет абсолютное большинство жителей Земли. Поэтому беречь, защищать их мы должны сообща, вместе воплощать мечты, помогать друг другу, чтобы сделать лучше жизни миллиардов, я хочу это подчеркнуть — миллиардов людей. Вместе трудиться ради будущих поколений, бороться с бедностью и терроризмом, болезнями и распространением наркотиков, сохранять уникальные природные богатства, культурное наследие, всю красоту и многообразие планеты», — сказал глава государства.

Как подчеркнул Путин, в мире нет места расизму, диктату, двойным стандартам и лжи, а человек свободен говорить на своём языке, следовать вере и традициям своих предков.

Президент России объявил Всемирный фестиваль молодёжи в Сочи открытым.

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