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Беглов: жителей пострадавших из-за ЧП в доме в Петербурге квартир эвакуировали

Губернатор Беглов: в результате ЧП в Петербурге повреждены два дома

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что жителей квартир, пострадавших из-за ЧП в жилом доме в Красногвардейском районе города, эвакуировали.
Беглов: жителей пострадавших из-за ЧП в доме в Петербурге квартир эвакуировали
  • РИА Новости

Об этом он написал в Telegram.

По словам Беглова, на месте ЧП работают сотрудники МЧС России и силовых ведомств.

«Жертв нет. Частично пострадало остекление балконов двух домов. Жители пострадавших квартир эвакуированы», — говорится в сообщении.

Губернатор добавил, что возглавил оперативный штаб по ликвидации последствий ЧП.

Ранее власти сообщили, что на территории Красногвардейского района Санкт-Петербурга в жилом доме произошло ЧП

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