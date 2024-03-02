Беглов: жителей пострадавших из-за ЧП в доме в Петербурге квартир эвакуировали
Губернатор Беглов: в результате ЧП в Петербурге повреждены два дома
- РИА Новости
Об этом он написал в Telegram.
По словам Беглова, на месте ЧП работают сотрудники МЧС России и силовых ведомств.
«Жертв нет. Частично пострадало остекление балконов двух домов. Жители пострадавших квартир эвакуированы», — говорится в сообщении.
Губернатор добавил, что возглавил оперативный штаб по ликвидации последствий ЧП.
Ранее власти сообщили, что на территории Красногвардейского района Санкт-Петербурга в жилом доме произошло ЧП.