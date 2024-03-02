Беглов: жителей пострадавших из-за ЧП в доме в Петербурге квартир эвакуировали

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что жителей квартир, пострадавших из-за ЧП в жилом доме в Красногвардейском районе города, эвакуировали.

Об этом он написал в Telegram.

По словам Беглова, на месте ЧП работают сотрудники МЧС России и силовых ведомств.

«Жертв нет. Частично пострадало остекление балконов двух домов. Жители пострадавших квартир эвакуированы», — говорится в сообщении.

Губернатор добавил, что возглавил оперативный штаб по ликвидации последствий ЧП.

Ранее власти сообщили, что на территории Красногвардейского района Санкт-Петербурга в жилом доме произошло ЧП.