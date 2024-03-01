В Подмосковье закупят 1050 новых автобусов в текущем году

В Московской области в 2024 году планируют закупить ещё 1050 новых пассажирских автобусов.

Об этом стало известно во время обсуждения повышения качества транспортного обслуживания жителей на заседании Мособлдумы, передаёт телеканал «360».

«Сейчас в Ленинском городском округе есть потребность в 52 автобусах большого и среднего классов. Будем думать, как максимально закрыть её в этом году из планируемых к закупке 1050 новых автобусов», — прокомментировал председатель комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Олег Гаджиев.

Кроме того, Мособлдума участвует в разработке единого стандарта по организации пассажирских перевозок в регионе. Новые правила позволят повысить безопасность и снизить аварийность.

Ранее НСН сообщала, что в Москве планируют построить 68 км дорог, 20 искусственных сооружений и девять пешеходных переходов в 2024 году.