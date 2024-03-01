RT в Telegram
Подпишись

Ректор Финансового университета Прокофьев рассказал о сотрудничестве с вузами

Короткая ссылка
Ректор Финансового университета при правительстве России, доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист России Станислав Прокофьев рассказал о сотрудничестве учреждения с другими вузами.
Ректор Финансового университета Прокофьев рассказал о сотрудничестве с вузами
  • РИА Новости

«Мы предоставляем студентам возможность за один срок обучения получить сразу два диплома. В 2024 году открываем шесть таких программ», — поделился он в интервью «Российской газете».

Прокофьев назвал совместные с другими вузами программы. Одна из них подготовлена совместно с МГТУ им. Н.Э. Баумана и носит название «Цифровизация финансовых продуктов и услуг». Она предназначена для специалистов, обучающихся по направлениям «Экономика» и «Информационные системы и технологии».

Кроме того, совместно с ГИТИС будут готовить финансистов для креативных индустрий.

Прокофьев добавил, что совместно с Чеченским госуниверситетом подготовлен курс по классической и исламской моделям современного банкинга. С этим же вузом запускают магистерскую программу двух дипломов по направлениям «Экономика» и «Экология и природопользование».

Ранее НСН сообщала, что более 30 тыс. студентов московских колледжей прошли производственную практику более чем на 7 тыс. столичных предприятий и организаций.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить