Ректор Финансового университета Прокофьев рассказал о сотрудничестве с вузами
- РИА Новости
«Мы предоставляем студентам возможность за один срок обучения получить сразу два диплома. В 2024 году открываем шесть таких программ», — поделился он в интервью «Российской газете».
Прокофьев назвал совместные с другими вузами программы. Одна из них подготовлена совместно с МГТУ им. Н.Э. Баумана и носит название «Цифровизация финансовых продуктов и услуг». Она предназначена для специалистов, обучающихся по направлениям «Экономика» и «Информационные системы и технологии».
Кроме того, совместно с ГИТИС будут готовить финансистов для креативных индустрий.
Прокофьев добавил, что совместно с Чеченским госуниверситетом подготовлен курс по классической и исламской моделям современного банкинга. С этим же вузом запускают магистерскую программу двух дипломов по направлениям «Экономика» и «Экология и природопользование».
Ранее НСН сообщала, что более 30 тыс. студентов московских колледжей прошли производственную практику более чем на 7 тыс. столичных предприятий и организаций.