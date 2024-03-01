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В Москве открылась выставка к годовщине полного запуска БКЛ метро

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В Москве на Чистопрудном бульваре начала работу фотовыставка, посвящённая годовщине открытия движения по Большой кольцевой линии метро.
В Москве открылась выставка к годовщине полного запуска БКЛ метро

Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«Открытие Большой кольцевой линии — это настоящий подвиг московских метростроителей. Всего за десять лет в условиях плотно застроенного мегаполиса появилось самое длинное метрокольцо в мире. На протяжении линии разместилась 31 станция, а для её обслуживания возвели три электродепо», — сказал он.

Выставка «Год с БКЛ» будет проходить с 1 по 15 марта. На ней представлены фотографии строительства линии и интерьеров станций, а также описание их архитектурных особенностей.

По словам Бочкарёва, запуск движения по кольцу стал знаковым событием для развития транспортной системы города.

«Благодаря этому улучшение транспортной доступности произошло для 3,3 млн москвичей в 34 районах города. Впервые в пешей доступности метро появилось у 320 тыс. жителей», — подчеркнул он.

Юрий Кравцов, генеральный директор АО «Мосинжпроект», подрядчика строительства новых линий и станций столичного метро, добавил, что данный проект является гордостью компании.

«При его реализации был применён весь накопленный опыт проектировщиков, инженеров и строителей холдинга. Пассажиры столичного метрополитена уже привыкли ежедневно пользоваться станциями БКЛ, каждая из которых уникальна своим обликом. Чтобы широкая публика узнала интересные факты о Большом кольце, организовали фотовыставку в центре столицы», — заявил Кравцов.

Отмечается, что «Мосинжпроект» выступил генеральным партнёром выставки.

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