В Екатеринбурге приведут в порядок дендропарк
- РИА Новости
Наибольшее внимание уделят двум водоёмам общей площадью 6,1 тыс. кв. м, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу мэрии.
«Берега укрепят бутовым камнем, а дно — почистят от ила и грунта… В дополнение в дендрарии переложат дорожки и установят вдоль них новые скамьи и урны», — уточнили в администрации.
Кроме того, по периметру парка заменят ограждения, а внутри обновят освещение.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что в Москве в прошлом году восстановили 344 ветхих строения.