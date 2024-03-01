В Екатеринбурге приведут в порядок дендропарк

В Екатеринбурге в течение нескольких лет будут проводить работы по восстановлению дендрологического парка-выставки на Первомайской улице.

Наибольшее внимание уделят двум водоёмам общей площадью 6,1 тыс. кв. м, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу мэрии.

«Берега укрепят бутовым камнем, а дно — почистят от ила и грунта… В дополнение в дендрарии переложат дорожки и установят вдоль них новые скамьи и урны», — уточнили в администрации.

Кроме того, по периметру парка заменят ограждения, а внутри обновят освещение.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в Москве в прошлом году восстановили 344 ветхих строения.