Чат-бот портала mos.ru обработал более 4 млн обращений москвичей

Виртуальный помощник службы поддержки на портале mos.ru обработал свыше 4 млн сообщений жителей за четыре года работы.

Чат-бот находит информацию более чем по 6,2 тыс. тем, сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

По словам главы общегородского контакт-центра Андрея Савицкого, за этот период количество сообщений, обработанных без привлечения оператора, возросло втрое.

Чаще всего жители обращались к чат-боту, чтобы узнать, как записаться к врачу или получить единый платёжный документ.

Ранее НСН со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что столица предоставила регионам возможность безвозмездного доступа к своим медицинским ИИ-сервисам в рамках поручения президента Владимира Путина.