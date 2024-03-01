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Чат-бот портала mos.ru обработал более 4 млн обращений москвичей

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Виртуальный помощник службы поддержки на портале mos.ru обработал свыше 4 млн сообщений жителей за четыре года работы.
Чат-бот портала mos.ru обработал более 4 млн обращений москвичей
  • Gettyimages.ru

Чат-бот находит информацию более чем по 6,2 тыс. тем, сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

По словам главы общегородского контакт-центра Андрея Савицкого, за этот период количество сообщений, обработанных без привлечения оператора, возросло втрое.

Чаще всего жители обращались к чат-боту, чтобы узнать, как записаться к врачу или получить единый платёжный документ.

Ранее НСН со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что столица предоставила регионам возможность безвозмездного доступа к своим медицинским ИИ-сервисам в рамках поручения президента Владимира Путина.

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