Москвичи — участники проекта «Город заданий» выполнили более 2 млн задач за два года и получили в общей сложности свыше 360 млн баллов.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

К проекту с момента запуска в январе 2022 года присоединились более 240 тыс. жителей столицы, из них 10 тыс. стали его участниками с начала этого года.

Всего в «Городе заданий» предлагалось свыше 340 типов задач. Участники фотографировали городские объекты, тестировали сервисы, оценивали состояние книг библиотечного фонда, посещали тренировки во дворах и парках и др.

Ранее «Радио 1» сообщало, что проект «Единый портал записи в кружки, секции и дома культуры Подмосковья» победил в номинации «Основные бизнес-процессы, госуправление/социальные институты» Национальной премии в сфере цифровизации «КулибИТ-2023».