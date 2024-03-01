Собянин: более 340 млн поездок совершили по БКЛ метро за первый год работы

Мэр Москвы Сергей Собянин подвёл итоги первого года работы Большой кольцевой линии московского метро (БКЛ). По его словам, за это время пассажиры совершили по ней свыше 340 млн поездок.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на блог мэра на его сайте.

«Мегапроект, реализованный за рекордные десять лет. Крупнейшее подземное метрокольцо в мире протяжённостью 70 км. Новое сердце московского метро», — отметил глава города.

По словам Собянина, новые маршруты позволяют сэкономить до 45 минут в день. Более 10% поездок на БКЛ совершают пассажиры, которые раньше не пользовались городским транспортом.

Он также отметил, что, благодаря вводу БКЛ, Кольцевую и центральные участки радиальных линий метро удалось разгрузить на 23%.

Помимо прочего, по словам мэра, новая линия поспособствовала развитию прилегающих территорий. Объём частных инвестиций в развитие близлежащей инфраструктуры составил около 5,2 трлн рублей с 2013 по 2030 годы.

Ранее НСН сообщала, что в Москве продолжаются работы по возведению станции «Рижская» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Специалисты смонтировали первые шесть постоянных колец эскалаторного тоннеля второго вестибюля станции.