Собянин: более 340 млн поездок совершили по БКЛ метро за первый год работы
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на блог мэра на его сайте.
«Мегапроект, реализованный за рекордные десять лет. Крупнейшее подземное метрокольцо в мире протяжённостью 70 км. Новое сердце московского метро», — отметил глава города.
По словам Собянина, новые маршруты позволяют сэкономить до 45 минут в день. Более 10% поездок на БКЛ совершают пассажиры, которые раньше не пользовались городским транспортом.
Он также отметил, что, благодаря вводу БКЛ, Кольцевую и центральные участки радиальных линий метро удалось разгрузить на 23%.
Помимо прочего, по словам мэра, новая линия поспособствовала развитию прилегающих территорий. Объём частных инвестиций в развитие близлежащей инфраструктуры составил около 5,2 трлн рублей с 2013 по 2030 годы.
Ранее НСН сообщала, что в Москве продолжаются работы по возведению станции «Рижская» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Специалисты смонтировали первые шесть постоянных колец эскалаторного тоннеля второго вестибюля станции.