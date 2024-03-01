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Собянин: более 340 млн поездок совершили по БКЛ метро за первый год работы

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Мэр Москвы Сергей Собянин подвёл итоги первого года работы Большой кольцевой линии московского метро (БКЛ). По его словам, за это время пассажиры совершили по ней свыше 340 млн поездок.
Собянин: более 340 млн поездок совершили по БКЛ метро за первый год работы
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на блог мэра на его сайте.

«Мегапроект, реализованный за рекордные десять лет. Крупнейшее подземное метрокольцо в мире протяжённостью 70 км. Новое сердце московского метро», — отметил глава города.

По словам Собянина, новые маршруты позволяют сэкономить до 45 минут в день. Более 10% поездок на БКЛ совершают пассажиры, которые раньше не пользовались городским транспортом.

Он также отметил, что, благодаря вводу БКЛ, Кольцевую и центральные участки радиальных линий метро удалось разгрузить на 23%.

Помимо прочего, по словам мэра, новая линия поспособствовала развитию прилегающих территорий. Объём частных инвестиций в развитие близлежащей инфраструктуры составил около 5,2 трлн рублей с 2013 по 2030 годы.

Ранее НСН сообщала, что в Москве продолжаются работы по возведению станции «Рижская» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Специалисты смонтировали первые шесть постоянных колец эскалаторного тоннеля второго вестибюля станции.

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