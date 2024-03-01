RT в Telegram
Подпишись

Два типа устройств от московского производителя внесены в реестр Минпромторга

Короткая ссылка
Компания из Москвы произвела два типа устройств для безналичной оплаты, которые внесли в реестр российской промышленной продукции Минпромторга России.
Два типа устройств от московского производителя внесены в реестр Минпромторга
  • РИА Новости

Об этом информирует НСН.

Министр правительства Москвы, глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский уточнил, что речь о продукции компании «Терминальные Технологии».

Одно из устройств — валидатор для оплаты проезда в городском транспорте. Вторая разработка — POS-терминалы, посредством которых можно оплатить товары, продающиеся в вендинговых аппаратах.

«Благодаря включению в реестр компания сможет увеличить поставки продукции и участвовать в крупных государственных закупках», — объяснил Овчинский.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что московская компания по выпуску сенсорных дисплеев и интерактивного оборудования, резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва», увеличила выпуск продукции на 30% в 2023 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить