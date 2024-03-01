Два типа устройств от московского производителя внесены в реестр Минпромторга

Компания из Москвы произвела два типа устройств для безналичной оплаты, которые внесли в реестр российской промышленной продукции Минпромторга России.

Об этом информирует НСН.

Министр правительства Москвы, глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский уточнил, что речь о продукции компании «Терминальные Технологии».

Одно из устройств — валидатор для оплаты проезда в городском транспорте. Вторая разработка — POS-терминалы, посредством которых можно оплатить товары, продающиеся в вендинговых аппаратах.

«Благодаря включению в реестр компания сможет увеличить поставки продукции и участвовать в крупных государственных закупках», — объяснил Овчинский.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что московская компания по выпуску сенсорных дисплеев и интерактивного оборудования, резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва», увеличила выпуск продукции на 30% в 2023 году.