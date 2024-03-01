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В ДТП в Кашире погибли три человека, ещё двое пострадали

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Три человека погибли в результате аварии в подмосковной Кашире.
В ДТП в Кашире погибли три человека, ещё двое пострадали
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба областного главка МВД России.

«1 марта примерно в 04:40 на 121-м километре автодороги Р-22 «Каспий» произошло дорожно-транспортное происшествие», — сказано в заявлении.

Уточняется, что автомобиль Toyota совершил столкновение с тремя легковыми автомобилями. Три человека погибли, двое пострадали.

29 февраля два грузовых автомобиля столкнулись и загорелись на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в Кемеровской области.

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