В ДТП в Кашире погибли три человека, ещё двое пострадали
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба областного главка МВД России.
«1 марта примерно в 04:40 на 121-м километре автодороги Р-22 «Каспий» произошло дорожно-транспортное происшествие», — сказано в заявлении.
Уточняется, что автомобиль Toyota совершил столкновение с тремя легковыми автомобилями. Три человека погибли, двое пострадали.
29 февраля два грузовых автомобиля столкнулись и загорелись на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в Кемеровской области.