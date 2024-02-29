Жителя Карелии приговорили к шести годам колонии за дискредитацию ВС России

Суд в Карелии вынес приговор в отношении жителя Петрозаводска, которого обвинили в дискредитации Вооружённых сил России.

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета России, обвиняемый в 2022 году размещал в соцсетях ложную информацию о действиях российской армии в зоне СВО.

«Противоправная деятельность злоумышленника была выявлена сотрудниками УФСБ России по Республике Карелия», — отмечается в заявлении.

Мужчину приговорили к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Ранее суд в Москве приговорил правозащитника Олега Орлова* к 2,5 года колонии за распространение фейков о ВС России.

* Включён в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента, Министерством юстиции России 02.02.2024.