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Жителя Карелии приговорили к шести годам колонии за дискредитацию ВС России

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Суд в Карелии вынес приговор в отношении жителя Петрозаводска, которого обвинили в дискредитации Вооружённых сил России.
Жителя Карелии приговорили к шести годам колонии за дискредитацию ВС России
  • Gettyimages.ru

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета России, обвиняемый в 2022 году размещал в соцсетях ложную информацию о действиях российской армии в зоне СВО.

«Противоправная деятельность злоумышленника была выявлена сотрудниками УФСБ России по Республике Карелия», — отмечается в заявлении.

Мужчину приговорили к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Ранее суд в Москве приговорил правозащитника Олега Орлова* к 2,5 года колонии за распространение фейков о ВС России.

* Включён в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента, Министерством юстиции России 02.02.2024.

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