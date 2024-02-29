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Стало известно о расширении функционала «Единой карты петербуржца»

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Для держателей «Единой карты петербуржца» стали доступны новые сервисы — «Активность» и «Гражданский контроль».
Стало известно о расширении функционала «Единой карты петербуржца»
  • Gettyimages.ru
  • © Jon Hicks

Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Там уточнили, что с помощью сервиса «Гражданский контроль» можно проверить фискальные чеки за приобретённые товары и услуги.

«Благодаря «Активности» можно найти перечень спортивных площадок и учреждений», — сказано в сообщении.

В настоящее время карта включает в себя восемь сервисов. В этом году к ним добавятся новые.

Ранее заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что пассажиры московского сервиса «По пути» совершили более 175 тыс. поездок за три зимних месяца. Это на 20% больше, чем предыдущей зимой.

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