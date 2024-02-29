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МЦД ежедневно перевозят более 1,3 млн человек

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Московские центральные диаметры (МЦД) перевозят более 1,3 млн пассажиров ежедневно.
МЦД ежедневно перевозят более 1,3 млн человек

Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

«Сегодня в городе работает уже четыре диаметра, которыми ежедневно пользуются более 1,3 млн человек. Это позволяет разгружать столичные дороги, снижать пассажиропоток в метро и улучшать связанность Москвы и Московской области», — говорится в сообщении.

Благодаря МЦД у горожан появляется возможность строить новые маршруты, в том числе без пересадок.

В перспективе такой опыт смогут перенять и другие регионы России. В частности, планируется масштабное развитие Центрального транспортного узла (ЦТУ).

Ранее НСН сообщала, что мэр Москвы Сергей Собянин поделился планами развития речного транспорта столицы.

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