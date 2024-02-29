В Подмосковье запустили сервис по поиску площадок для бизнеса

В Московской области запустили новый онлайн-сервис, который упростит поиск подходящих промышленных площадок для бизнеса.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональный Мининвест.

По словам главы ведомства, зампреда правительства региона Екатерины Зиновьевой, всего бизнесу доступны площадки в пяти особых экономических зонах (ОЭЗ) и 69 индустриальных парках.

Узнать о наличии и ценах можно в режиме реального времени.

«Теперь буквально в два клика можно будет ознакомиться с индексом промышленной недвижимости, а затем выбрать подходящий объект на инвестиционной карте региона и там же подать заявку на его получение», — сказала Зиновьева.

Ранее НСН со ссылкой на слова министра правительства Москвы, главы Департамента экономической политики и развития города Марии Багреевой сообщала, что 181 столичный проект вошёл в базу платформы лучших региональных практик «Смартека» городского Агентства стратегических инициатив (АСИ).