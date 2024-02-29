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В Подмосковье запустили сервис по поиску площадок для бизнеса

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В Московской области запустили новый онлайн-сервис, который упростит поиск подходящих промышленных площадок для бизнеса.
В Подмосковье запустили сервис по поиску площадок для бизнеса
  • Gettyimages.ru
  • © Abdullah Durmaz

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональный Мининвест.

По словам главы ведомства, зампреда правительства региона Екатерины Зиновьевой, всего бизнесу доступны площадки в пяти особых экономических зонах (ОЭЗ) и 69 индустриальных парках.

Узнать о наличии и ценах можно в режиме реального времени.

«Теперь буквально в два клика можно будет ознакомиться с индексом промышленной недвижимости, а затем выбрать подходящий объект на инвестиционной карте региона и там же подать заявку на его получение», — сказала Зиновьева.

Ранее НСН со ссылкой на слова министра правительства Москвы, главы Департамента экономической политики и развития города Марии Багреевой сообщала, что 181 столичный проект вошёл в базу платформы лучших региональных практик «Смартека» городского Агентства стратегических инициатив (АСИ).

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