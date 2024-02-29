В Подмосковье запустили сервис по поиску площадок для бизнеса
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Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональный Мининвест.
По словам главы ведомства, зампреда правительства региона Екатерины Зиновьевой, всего бизнесу доступны площадки в пяти особых экономических зонах (ОЭЗ) и 69 индустриальных парках.
Узнать о наличии и ценах можно в режиме реального времени.
«Теперь буквально в два клика можно будет ознакомиться с индексом промышленной недвижимости, а затем выбрать подходящий объект на инвестиционной карте региона и там же подать заявку на его получение», — сказала Зиновьева.
Ранее НСН со ссылкой на слова министра правительства Москвы, главы Департамента экономической политики и развития города Марии Багреевой сообщала, что 181 столичный проект вошёл в базу платформы лучших региональных практик «Смартека» городского Агентства стратегических инициатив (АСИ).