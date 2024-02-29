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На послание Путина парламенту запретили проносить вейпы, алкоголь и флаги

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Президент России Владимир Путин 29 февраля выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию. На мероприятие запретили проносить ряд предметов, включая еду, алкоголь, вейпы и флаги.
На послание Путина парламенту запретили проносить вейпы, алкоголь и флаги
  • РИА Новости
  • © Сергей Гунеев

По данным ТАСС, в списке также оказались оружие, пиротехнические устройства, средства маскировки и беспилотные летательные аппараты.

В свою очередь, среди допустимых к проносу предметов значатся карманные зажигалки, лекарственные препараты в упаковке и религиозные книги.

Выступая с посланием парламенту, Путин среди прочего анонсировал запуск в России ряда новых национальных проектов, включая нацпроект «Семья».

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