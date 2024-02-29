На послание Путина парламенту запретили проносить вейпы, алкоголь и флаги
- РИА Новости
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По данным ТАСС, в списке также оказались оружие, пиротехнические устройства, средства маскировки и беспилотные летательные аппараты.
В свою очередь, среди допустимых к проносу предметов значатся карманные зажигалки, лекарственные препараты в упаковке и религиозные книги.
Выступая с посланием парламенту, Путин среди прочего анонсировал запуск в России ряда новых национальных проектов, включая нацпроект «Семья».