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Военный эксперт Литовкин рассказал об особенностях новых видов вооружений России

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Полина Полетаева
Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с RT рассказал об особенностях новых вооружений России, некоторые из которых проходят завершающую стадию испытаний, а другие — уже поставлены на фронт.

Комплекс «Сармат», который уже поставлен в войска, является стратегическим ракетным комплексом.

«Шахтная ракета стратегическая, с жидкостными двигателями ракетными. Она настолько мощная, что она может летать на расстояние до 18 тыс. километров. Нести десять боеголовок по 750 килотонн каждая... Каждая боеголовка может лететь в свою собственную цель. А то, что она летает на расстояние 18 тыс. километров, говорит о том, что её можно запускать не только через Северный полюс, но и через Южный полюс, где у Соединённых Штатов нет никакой системы противоракетной обороны... Практически ни одну эту боеголовку перехватить нельзя», — рассказал Литовкин.

«Кинжал» и «Циркон», по словам военного эксперта, являются гиперзвуковыми ракетными комплексами. 

Носителями «Кинжала» являются бомбардировщики Су-34 и Ту-22М3, а «Циркон» базируется на надводных и подводных кораблях.

«Буревестник» собеседник RT назвал «беспилотным летательным аппаратом».

«Это ракета, которая имеет ядерный двигатель и ядерную боеголовку. И она может летать в атмосфере и в воздушном пространстве столько, сколько потребуется. Потому что ядерный двигатель позволяет ей находиться в воздухе или в пространстве столько, сколько требуется тем, кто запустил эту ракету», — объяснил военный эксперт.

Ранее российский президент Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию рассказал, что работа над новыми вооружениями в России продолжается.

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