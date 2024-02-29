На дорогах Курганской области появятся комплексы фотовидеофиксации нарушений

В правительстве Курганской области рассказали о выделении средств на оснащение дорог региона 27 передвижными комплексами фотовидеофиксации нарушений.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный кабмин.

На эти цели из областного бюджета направят более 7 млн рублей, заявили в областном правительстве.

«Камеры будут фиксировать превышение скорости, этот вид нарушений часто становится причиной ДТП. Также камеры помогут в поиске транспорта, числящегося в угоне, и водителей, скрывшихся с мест ДТП», — добавили там.

Комплексы фотовидеофиксации приобретут в рамках региональной госпрограммы по обеспечению общественного порядка и противодействия преступности.

Ранее сообщалось, что в Тверской области дополнительно отремонтируют 15,8 км сельских дорог.