На дорогах Курганской области появятся комплексы фотовидеофиксации нарушений
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный кабмин.
На эти цели из областного бюджета направят более 7 млн рублей, заявили в областном правительстве.
«Камеры будут фиксировать превышение скорости, этот вид нарушений часто становится причиной ДТП. Также камеры помогут в поиске транспорта, числящегося в угоне, и водителей, скрывшихся с мест ДТП», — добавили там.
Комплексы фотовидеофиксации приобретут в рамках региональной госпрограммы по обеспечению общественного порядка и противодействия преступности.
Ранее сообщалось, что в Тверской области дополнительно отремонтируют 15,8 км сельских дорог.