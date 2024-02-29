Исследование показало, что 64% россиян занимаются спортом

В России провели исследование, из которого следует, что 64% россиян занимаются спортом в той или иной степени.

19% из них делают это каждый день, 61% — два-три раза в неделю, 13% — раз в неделю, 7% — ещё реже, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на результаты совместного исследования Mediacom.Expert и Anketolog.ru.

Также 86% россиян смотрят спортивные передачи по телевизору: 19% — постоянно, 45% — иногда и 22% — крайне редко.

Так, 40% респондентов нравится смотреть соревнования по плаванию, 32% — футбол, 30% — фигурное катание. По 26% отдают предпочтение волейболу, лёгкой атлетике, биатлону и бегу на лыжах, 25% смотрят хоккей.

Предпочитают художественную гимнастику 23%, спортивную гимнастику — 21%, баскетбол — 18%.

В целом 87% граждан считают Россию спортивной державой.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что фестиваль конькобежного спорта «Московские молнии» состоялся в столице на катке ВДНХ 10 февраля.