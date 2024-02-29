В Челябинской области направят 4,3 млрд рублей на ремонт дорог в 2024 году

В Миндортрансе Челябинской области заявили о выделении 4,3 млрд рублей на ремонт дорог в 2024 году.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на ведомство.

«Общая протяжённость обновлённых участков в рамках нацпроекта составит порядка 180 км», — сказали в министерстве.

Работы также запланированы на 12 объектах в Челябинской и Магнитогорской агломерациях.

Ранее сообщалось, что в правительстве Тверской области в программу ремонтных работ дополнительно включили 11 сельских дорог в шести муниципальных образованиях.