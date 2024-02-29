RT в Telegram
Подпишись

В Челябинской области направят 4,3 млрд рублей на ремонт дорог в 2024 году

Короткая ссылка
В Миндортрансе Челябинской области заявили о выделении 4,3 млрд рублей на ремонт дорог в 2024 году.
В Челябинской области направят 4,3 млрд рублей на ремонт дорог в 2024 году
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на ведомство.

«Общая протяжённость обновлённых участков в рамках нацпроекта составит порядка 180 км», — сказали в министерстве.

Работы также запланированы на 12 объектах в Челябинской и Магнитогорской агломерациях.

Ранее сообщалось, что в правительстве Тверской области в программу ремонтных работ дополнительно включили 11 сельских дорог в шести муниципальных образованиях.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить