В Челябинской области направят 4,3 млрд рублей на ремонт дорог в 2024 году
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на ведомство.
«Общая протяжённость обновлённых участков в рамках нацпроекта составит порядка 180 км», — сказали в министерстве.
Работы также запланированы на 12 объектах в Челябинской и Магнитогорской агломерациях.
Ранее сообщалось, что в правительстве Тверской области в программу ремонтных работ дополнительно включили 11 сельских дорог в шести муниципальных образованиях.