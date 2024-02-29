Собянин анонсировал строительство пяти новых объектов в трёх районах Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что строительство пяти объектов недвижимости одобрено в Зеленограде, САО и ТиНАО.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Telegram-канал мэра.

Так, новый логистический комплекс появится вблизи станции «Зеленоград — Крюково» МЦД-3 — на территории промзоны Центра информатики и электроники.

Кроме этого, офисные и торговые помещения возведут недалеко от станции метро «Верхние Лихоборы».

Также столичные власти одобрили план строительства образовательного комплекса, детского сада и торгового центра вблизи со станцией «Санино» МЦД-4.

«Всего будет создано свыше 1,9 тыс. рабочих мест», — отметил в тексте Собянин.

Ранее сайт kp.ru со ссылкой на слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщал, что в шести районах Южного округа столицы по программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) запланировано строительство новых детсадов, офисов, поликлиник, а также спорткомплекса, музея и торгового центра.