Лихачёв выразил надежду, что глава МАГАТЭ Гросси 6 марта посетит Россию

Гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв выразил надежду, что генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси 6 марта посетит Россию.

Об этом пишет ТАСС.

«Надеюсь, да», — заявил Лихачёв в ответ на вопрос, ожидается ли этот визит 6 марта.

Ранее Лихачёв сообщил, что физическая защита Запорожской АЭС, уничтоженная при отходе сил ВСУ, восстановлена.