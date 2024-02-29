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Лихачёв выразил надежду, что глава МАГАТЭ Гросси 6 марта посетит Россию

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Гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв выразил надежду, что генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси 6 марта посетит Россию.
Лихачёв выразил надежду, что глава МАГАТЭ Гросси 6 марта посетит Россию
  • AFP
  • © Joe Klamar

Об этом пишет ТАСС.

«Надеюсь, да», — заявил Лихачёв в ответ на вопрос, ожидается ли этот визит 6 марта.

Ранее Лихачёв сообщил, что физическая защита Запорожской АЭС, уничтоженная при отходе сил ВСУ, восстановлена.

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