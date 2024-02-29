На Кубани и в ЮФО число поездок на шеринговых самокатах выросло вдвое зимой
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Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на данные сервиса «Юрент».
Уточняется, что самокатный сезон с наступлением зимы завершился в центральной части России, однако продолжился в городах Краснодарского края и ЮФО.
Лидерами по количеству поездок зимой остаются Сочи, Адлер и Краснодар.
Пик пользовательской активности пришёлся на 14 и 23 февраля.
Ранее сайт kp.ru со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова сообщал о ходе тестирования нового сервиса для пополнения транспортных карт «Тройка».