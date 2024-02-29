На Кубани и в ЮФО число поездок на шеринговых самокатах выросло вдвое зимой

Количество поездок на арендованных самокатах (кикшеринг) в городах на юге России выросло более чем в два раза за зимние месяцы, если сравнивать с аналогичным периодом за прошлый год.

Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на данные сервиса «Юрент».

Уточняется, что самокатный сезон с наступлением зимы завершился в центральной части России, однако продолжился в городах Краснодарского края и ЮФО.

Лидерами по количеству поездок зимой остаются Сочи, Адлер и Краснодар.

Пик пользовательской активности пришёлся на 14 и 23 февраля.

Ранее сайт kp.ru со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова сообщал о ходе тестирования нового сервиса для пополнения транспортных карт «Тройка».